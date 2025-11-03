Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Опубликованы фото с площадки строительства дублера проспекта Гагарина

03 ноября 2025 09:44 Экономика
Опубликованы фото с площадки строительства дублера проспекта Гагарина

Фото: строительно-инвестиционный холдинг "Автобан"

В Нижнем Новгороде на дублере проспекта Гагарина завершили установку первого укрупненного блока металлических конструкций пролетного путепровода на временные опоры. Об этом сообщили в ДСК "Автобан". 

В компании отметили, что работы ведутся в рамках первого этапа второй очереди масштабного дорожного проекта. Временные опоры обеспечивают поддержку пролетного строения на этапе укрупнительной сборки и позволяют плавно перейти к его опусканию на опорные части для соединения с опорами путепровода. 

Напомним, строительство дублера стартовало в марте 2024 года. Проект реализуется на условиях концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" в декабре 2023 года.

Общая протяженность второй, третьей и четвертой очередей трассы превышает 12,3 километра. Максимальная стоимость строительства составляет 64,4 миллиарда рублей. В настоящее время активные работы ведутся на второй и третьей очередях. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных