Опубликованы фото с площадки строительства дублера проспекта Гагарина Экономика

Фото: строительно-инвестиционный холдинг "Автобан"

В Нижнем Новгороде на дублере проспекта Гагарина завершили установку первого укрупненного блока металлических конструкций пролетного путепровода на временные опоры. Об этом сообщили в ДСК "Автобан".

В компании отметили, что работы ведутся в рамках первого этапа второй очереди масштабного дорожного проекта. Временные опоры обеспечивают поддержку пролетного строения на этапе укрупнительной сборки и позволяют плавно перейти к его опусканию на опорные части для соединения с опорами путепровода.

Напомним, строительство дублера стартовало в марте 2024 года. Проект реализуется на условиях концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" в декабре 2023 года.

Общая протяженность второй, третьей и четвертой очередей трассы превышает 12,3 километра. Максимальная стоимость строительства составляет 64,4 миллиарда рублей. В настоящее время активные работы ведутся на второй и третьей очередях.