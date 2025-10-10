Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Движение по объездной дороге на Родионова планируют открыть 7 ноября

10 октября 2025 14:32
Движение по объездной дороге на Родионова планируют открыть 7 ноября

Фото: "МетроНН"/ Telegram

Объездную дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируют ввести в эксплуатацию 7 ноября 2025 года, сообщили "Вести Приволжье".

Дорогу-дублер на участке от улицы Родионова,15 до сквера завода Петровского уже вовсю делают. Ее протяженность составит 1 км. Там будут привычные четыре полосы, просто их сдвинут от центра. Остановки также сместят к временной дороге. 

Сейчас там устанавливают два светофора — на улице Донецкой и на пересечении с Печерским съездом. 

В 20-х числах октября планируется приступить к асфальтированию дороги. До 3 ноября там появится разметка. А 7 ноября запустят движение. 

На месте действующей проезжей части появится стройплощадка оборотных тупиков метро. Делать стену в грунте под тупики начнут по завершении обустройства временной дороги.

Сообщалось, что на обустройство станции метро "Площадь Свободы" выделят почти 774 млн рублей.

Напомним также, что проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дороги Метро Строительство
