Около 300 "зайцев" поймали в нижегородских автобусах Общество

Фото: Александр Воложанин

В октябре в общественном транспорте Нижнего Новгорода было выявлено 294 случая безбилетного проезда. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Из общего числа нарушителей 260 человек попытались воспользоваться услугами транспорта, не оплатив проезд. Еще 32 пассажира пытались пройти по чужим транспортным картам.

Общая сумма оплаченных штрафов за месяц составила 178 тысяч рублей, уточнили в ЦРТС. Однако 78 человек отказались добровольно погашать задолженность. В связи с этим материалы по ним были переданы в Федеральную службу судебных приставов для дальнейшего взыскания.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в общественном транспорте Нижегородской области выявили 1407 случаев нарушений правил проезда.