Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 14:01Дмитрий Сивохин показал свой кабинет на Нижегородской станции аэрации
05 ноября 2025 13:50Объезд на улице Родионова хотят открыть во второй половине ноября
05 ноября 2025 13:32Около 300 "зайцев" поймали в нижегородских автобусах
05 ноября 2025 13:15Нижегородцы смогут увидеть самое крупное полнолуние 5 ноября
05 ноября 2025 12:49Новый тренажер от ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 12:34Стоимость проезда на городской электричке изменилась в Нижнем Новгороде
05 ноября 2025 12:17Нижегородская область попала в топ-10 регионов с самым жарким будущим
05 ноября 2025 12:10Ветеран СВО: "Победа будет за нами, потому что Россия хочет мира!"
05 ноября 2025 12:07Семьи нижегородцев отметили День народного единства вместе с Институтом демографического развития
05 ноября 2025 11:40Глеб Никитин поздравил работников судебной системы с профессиональным праздником
Общество

Около 300 "зайцев" поймали в нижегородских автобусах

05 ноября 2025 13:32 Общество
Около 300 зайцев поймали в нижегородских автобусах

Фото: Александр Воложанин

В октябре в общественном транспорте Нижнего Новгорода было выявлено 294 случая безбилетного проезда. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Из общего числа нарушителей 260 человек попытались воспользоваться услугами транспорта, не оплатив проезд. Еще 32 пассажира пытались пройти по чужим транспортным картам.

Общая сумма оплаченных штрафов за месяц составила 178 тысяч рублей, уточнили в ЦРТС. Однако 78 человек отказались добровольно погашать задолженность. В связи с этим материалы по ним были переданы в Федеральную службу судебных приставов для дальнейшего взыскания.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в общественном транспорте Нижегородской области выявили 1407 случаев нарушений правил проезда.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт проезд ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 12:34Стоимость проезда на городской электричке изменилась в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 12:45Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года
30 октября 2025 10:17Нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в "белый список"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных