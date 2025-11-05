Стоимость проезда на городской электричке изменилась в Нижнем Новгороде Общество

Тарифы на проезд в городской электричке в Нижнем Новгороде изменились с 1 ноября. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Теперь стоимость поездки составляет от 40 до 60 рублей, но нововведения касаются только тех, кто оплачивает проезд с помощью электронного кошелька.

Так, при поездке в течение одного часа пассажиры заплатят 40 рублей, а за 90 минут — 60 рублей.

В то же время для тех, кто не использует электронные способы оплаты и не планирует пересадки на другие виды транспорта, стоимость проезда остается прежней — 37 рублей.

Напомним, с 1 ноября стоимость проезда в наземном транспорте Нижнего Новгорода выросла до 40 рублей при оплате картой. Также сообщалось, что проезд подорожал и в нижегородском метро.

Еще мы рассказывали, что нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года. Затем к оплате будут приниматься только карты.