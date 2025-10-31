Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года Общество

Фото: Анастасия Назарова

Региональное министерство транспорта решило ввести переходный период перевода общественного транспорта Нижнего Новгорода на безналичную оплату проезда до конца 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что такое решение принято для более комфортного внедрения изменений и снижения возможных неудобств для пассажиров и работников транспортных предприятий.

Переход на безналичную систему оплаты начнется 1 ноября и завершится 31 декабря. Нововведения коснутся только Нижнего Новгорода.

Ранее в минтрансе поясняли, что переход на безнал связан с несколькими причинами. В частности, водителям приходится отвлекаться от дороги, чтобы принять оплату и выдать сдачу, что повышает риск для безопасности дорожного движения и пассажиров. Кроме того, наличные используют крайне редко — 95,7% всех поездок по городу уже оплачиваются безналичным способом.

"В течение двух месяцев переходного периода пассажиры, которые привыкли рассчитываться наличными, смогут приобрести транспортную карту или установить мобильное приложение для оплаты проезда. Купить транспортную карту за наличный расчет можно будет в киосках печати, отделениях Почты России, офисах Ситикард и на станциях метрополитена", — сообщили в минтрансе Нижегородской области.

Напомним, что с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода вырастет до 40 рублей при оплате картой. Также изменятся тарифы в нижегородском метро.