Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 13:11Экопункты продолжат работать в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 12:54Лекарство от ожирения стали тестировать на нижегородских подростках
31 октября 2025 12:45Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года
31 октября 2025 12:25Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%
31 октября 2025 12:05Полиция ищет шестерых подростков, сбежавших из госучреждения в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 11:58"Т Плюс" представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ
31 октября 2025 11:51В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии
31 октября 2025 11:37Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября
31 октября 2025 11:22Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы "Т Плюс"
31 октября 2025 10:45В РСТ рассказали, как мощный ураган "Мелисса" повлиял на курорты Кубы
Общество

Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года

31 октября 2025 12:45 Общество
Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года

Фото: Анастасия Назарова

Региональное министерство транспорта решило ввести переходный период перевода общественного транспорта Нижнего Новгорода на безналичную оплату проезда до конца 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что такое решение принято для более комфортного внедрения изменений и снижения возможных неудобств для пассажиров и работников транспортных предприятий.
Переход на безналичную систему оплаты начнется 1 ноября и завершится 31 декабря. Нововведения коснутся только Нижнего Новгорода.

Ранее в минтрансе поясняли, что переход на безнал связан с несколькими причинами. В частности, водителям приходится отвлекаться от дороги, чтобы принять оплату и выдать сдачу, что повышает риск для безопасности дорожного движения и пассажиров. Кроме того, наличные используют крайне редко — 95,7% всех поездок по городу уже оплачиваются безналичным способом.

"В течение двух месяцев переходного периода пассажиры, которые привыкли рассчитываться наличными, смогут приобрести транспортную карту или установить мобильное приложение для оплаты проезда. Купить транспортную карту за наличный расчет можно будет в киосках печати, отделениях Почты России, офисах Ситикард и на станциях метрополитена", — сообщили в минтрансе Нижегородской области.

Напомним, что с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода вырастет до 40 рублей при оплате картой. Также изменятся тарифы в нижегородском метро.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минтранс Общественный транспорт Тарифы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных