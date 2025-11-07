Георгий Жданкин стал и.о. ректора НГАТУ

Фото:
В Нижегородском агротехнологическом университете сменился руководитель: временно исполняющим обязанности ректора стал Георгий Валерьевич Жданкин. Об этом сообщили в официальных аккаунтах вуза в социальных сетях.
Назначение состоялось в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования России. С 6 ноября Жданкин приступил к исполнению обязанностей главы университета. Он будет занимать эту должность до момента утверждения нового ректора в установленном порядке.
Ранее, в январе 2025 года, обязанности ректора исполнял Орест Басонов. Он был назначен после того, как прежний руководитель вуза Игорь Воротников был задержан и оказался под следствием. Его обвинили в превышении должностных полномочий и причастности к организации незаконной миграции.
Напомним также, что Никита Авралев в августе 2025 года возглавил НГЛУ имени Добролюбова.
