Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 12:01Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова
17 октября 2025 11:38Два уроженца Нижегородской области попали в список террористов
17 октября 2025 11:29Профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше
17 октября 2025 11:14Многодетную семью Ежовых из Арзамаса наградили в Москве по итогам конкурса "Семья года – 2025"
17 октября 2025 11:12"Кукольник" Москвин сделал заявление из психбольницы
17 октября 2025 10:55Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году
17 октября 2025 10:48Более 30 медиков трудоустроились в Починковскую ЦРБ по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
17 октября 2025 10:47"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть
17 октября 2025 10:41Контроль за школьными пищеблоками усилят в Арзамасе после вспышки норовируса
17 октября 2025 10:29Систему теплоснабжения Дзержинска проверят безопасным красителем
Общество

Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова

17 октября 2025 12:01 Общество
Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Директором департамента образования Нижнего Новгорода назначена Ирина Борякова, сообщил мэр Юрий Шалабаев 17 октября. 

По словам градоначальника, Борякова — профессионал с двадцатилетним опытом. Она прошла путь от старшей вожатой до директора одной из самых крупных нижегородских школ — №131 в "Цветах". 

Принял решение назначить директором департамента образования Ирину Александровну Борякову. 

"Ирина Александровна занималась запуском школы-новостройки от этапа строительства до полноценного функционирования, за пять лет количество  учеников увеличилась почти в 2,5 раза, а трудовой коллектив – в 3,5 раза", — подчеркнул Шалабаев.

Он также добавил, что эта школа славится медалистами, а в 2024 году одна из ее выпускниц набрала 300 баллов на ЕГЭ.

Мэр выразил уверенность в том, что Борякова на ура справится с новыми задачами на уровне города, "сохранив все то лучшее, что создал ее предшественник Владимир Павлович Радченко". 

Напомним, Владимир Радченко скоропостижно скончался в августе 2025 года. И.о. главы департамента некоторое время была Марина Гладышева

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Образование
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 17:17Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
02 октября 2025 10:45И.о. замминистра образования Нижегородской области стала Мария Черникова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных