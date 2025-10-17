Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Директором департамента образования Нижнего Новгорода назначена Ирина Борякова, сообщил мэр Юрий Шалабаев 17 октября.

По словам градоначальника, Борякова — профессионал с двадцатилетним опытом. Она прошла путь от старшей вожатой до директора одной из самых крупных нижегородских школ — №131 в "Цветах".

Принял решение назначить директором департамента образования Ирину Александровну Борякову.

"Ирина Александровна занималась запуском школы-новостройки от этапа строительства до полноценного функционирования, за пять лет количество учеников увеличилась почти в 2,5 раза, а трудовой коллектив – в 3,5 раза", — подчеркнул Шалабаев.

Он также добавил, что эта школа славится медалистами, а в 2024 году одна из ее выпускниц набрала 300 баллов на ЕГЭ.

Мэр выразил уверенность в том, что Борякова на ура справится с новыми задачами на уровне города, "сохранив все то лучшее, что создал ее предшественник Владимир Павлович Радченко".

Напомним, Владимир Радченко скоропостижно скончался в августе 2025 года. И.о. главы департамента некоторое время была Марина Гладышева.