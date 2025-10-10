Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области

Фото:
Михаил Быстряков стал и.о. министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Глеб Никитин.
Михаил Викторович окончил с отличием факультет международных отношений ННГУ. Более 18 лет он работает в сфере общественно-политических и корпоративных коммуникаций.
В разные годы Быстряков занимал должности в органах власти Нижегородской области, был пресс-секретарем мэра Нижнего Новгорода, а также курировал коммуникации на предвыборных кампаниях федерального, регионального и муниципального уровня.
С 2018 по 2025 год Михаил Быстряков работал в Москве. Он возглавлял департамент корпоративных коммуникаций АО "СтройТрансНефтеГаз", руководил медиапроектами в рамках деятельности ЦИК партии "Единая Россия" и Управления по общественным проектам Администрации президента РФ. Кроме того, занимал должность директора по коммуникациям президентской платформы "Россия – страна возможностей".
За профессиональные достижения награжден почетной грамотой и благодарностью президента Российской Федерации, благодарностью губернатора Нижегородской области, а также благодарственными письмами от секретаря генсовета "Единой России", председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, и главы Нижнего Новгорода.
В пресс-службе правительства региона также уточнили, что Михаил Быстряков женат.
Напомним, что до этого министерство возглавляла Полина Буянова. В конце сентября появилась информация о планах покинуть занимаемый пост.
Сообщалось также, что 1 октября к обязанностям замгубернатора приступил Александр Павлов, сменивший на этом посту Петра Банникова. Еще в начале октября стало известно, что Михаил Куренков стал министром ЖКХ без приставки и.о.
