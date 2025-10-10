Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
10 октября 2025 17:17Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
10 октября 2025 15:30Эксперты назвали индикаторы политического влияния регионов России
10 октября 2025 11:20Депутаты рассмотрели предстоящие поправки в Устав Нижнего Новгорода
09 октября 2025 16:15Коллектив нижегородского Заксобрания отмечен благодарностью Совета Федерации
09 октября 2025 11:59Глеб Никитин вошел в топ "лидеров" по числу дипфейков
07 октября 2025 18:25Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню
07 октября 2025 10:04Люлин: "Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития"
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
Политика

Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области

10 октября 2025 17:17 Политика
Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Михаил Быстряков стал и.о. министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Михаил Викторович окончил с отличием факультет международных отношений ННГУ. Более 18 лет он работает в сфере общественно-политических и корпоративных коммуникаций.

В разные годы Быстряков занимал должности в органах власти Нижегородской области, был пресс-секретарем мэра Нижнего Новгорода, а также курировал коммуникации на предвыборных кампаниях федерального, регионального и муниципального уровня.

С 2018 по 2025 год Михаил Быстряков работал в Москве. Он возглавлял департамент корпоративных коммуникаций АО "СтройТрансНефтеГаз", руководил медиапроектами в рамках деятельности ЦИК партии "Единая Россия" и Управления по общественным проектам Администрации президента РФ. Кроме того, занимал должность директора по коммуникациям президентской платформы "Россия – страна возможностей".

За профессиональные достижения награжден почетной грамотой и благодарностью президента Российской Федерации, благодарностью губернатора Нижегородской области, а также благодарственными письмами от секретаря генсовета "Единой России", председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, и главы Нижнего Новгорода.

В пресс-службе правительства региона также уточнили, что Михаил Быстряков женат.

Напомним, что до этого министерство возглавляла Полина Буянова. В конце сентября появилась информация о планах покинуть занимаемый пост.

Сообщалось также, что 1 октября к обязанностям замгубернатора приступил Александр Павлов, сменивший на этом посту Петра Банникова. Еще в начале октября стало известно, что Михаил Куренков стал министром ЖКХ без приставки и.о.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Михаил Быстряков Назначения Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 18:25Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню
19 сентября 2025 14:26Виталий Карасёв назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород"
15 сентября 2025 21:39Нижегородец Андрей Чертков назначен главой правительства ДНР
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных