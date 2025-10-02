И.о. замминистра образования Нижегородской области стала Мария Черникова Политика

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Мария Черникова приступила к исполнению обязанностей замглавы минобрнауки Нижегородской области. Как сообщили в министерстве, новую должность она заняла с 1 октября 2025 года.

В системе образования Черникова работает с 1997 года. Более 16 лет она посвятила преподаванию русского языка и литературы. В дальнейшем занимала различные управленческие должности, в том числе в управлении образования Московского района Нижнего Новгорода и в управлении контроля и надзора в сфере образования.

Последние пять с половиной лет Черникова руководила управлением образования Сормовского района. На этом посту ей удалось реализовать ряд значимых проектов и инициатив, направленных на развитие образовательной среды.

По словам самой Черниковой, перед ней стоят масштабные задачи, требующие системного подхода. Среди приоритетов — повышение качества образования, развитие профессионального потенциала педагогов, обеспечение безопасности в школах, а также поддержка одарённых детей и создание равных возможностей для всех учащихся региона.

"Министр образования и науки акцентировал внимание на необходимости переформатирования работы методических служб и выстраивания эффективной системы работы с талантливыми школьниками. Мы уже достигли хороших результатов, но моя цель — сделать так, чтобы регион продвинулся ещё дальше", — подчеркнула Черникова.

В министерстве образования и науки Нижегородской области пожелали Марии Черниковой успехов и новых достижений на новом посту.

