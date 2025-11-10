Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни Общество

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Художник Эрик Булатов, один из крупнейших представителей современного искусства, скончался 9 ноября на 93-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Он выразил соболезнования и напомнил о вкладе Булатова в художественное пространство региона.

По его словам, Булатов умел соединять простое и бесконечное, оставаясь классиком современного искусства.

Беркoвич отметил, что художник оставил после себя большое культурное наследие. В частности, в городе Выкса по эскизам Булатова были созданы масштабные муралы, включая работы "Стой. Иди" и "Амбар в Нормандии". Он лично присутствовал на открытии одного из них — и, как подчеркнул замглавы региона, этот момент стал по-настоящему эпичным: в возрасте 87 лет Булатов выехал из цеха на ретропаровозе, как и подобает большому художнику. Это событие, по словам Берковича, навсегда осталось в памяти всех, кто был рядом.

В 2023 году, к 90-летию мастера, в пакгаузах прошла выставка "Горизонт" (6+) — единственная персональная экспозиция Булатова в России в юбилейный год. Заместитель губернатора рассказал, что тогда удалось собрать произведения из частных собраний, поскольку в российских музеях работ художника почти нет — лишь несколько картин и немного графики. Именно поэтому, по его мнению, возможность показать эти работы была особенно ценной.

Хотя Булатов тогда не смог лично приехать на открытие, он вышел на связь по видеозвонку. Беркович поделился, что в тот момент в зале воцарилась тишина: все гости прислушивались к его тихому, едва различимому голосу, звучавшему через микрофон. Это было похоже на магию, отметил Беркович.

Он также добавил, что личное впечатление от Булатова связано с внутренним светом, который художник пронёс через всю свою жизнь.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Эрика Булатова.