Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
10 ноября 2025 10:20Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области
10 ноября 2025 09:58Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без воды и света 10 ноября
10 ноября 2025 09:42"Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники
10 ноября 2025 09:00Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником
10 ноября 2025 08:56Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога
10 ноября 2025 08:00Нижегородцев научили узнавать местоположение автобуса без интернета
10 ноября 2025 07:00Митрополит Георгий провел крещение шестерых младенцев в нижегородском соборе
09 ноября 2025 18:20Установка светофора планируется около нижегородского парка 777-летия
09 ноября 2025 17:46Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске
Общество

Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни

10 ноября 2025 11:02 Общество
Скончался известный художник Эрик Булатов

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Художник Эрик Булатов, один из крупнейших представителей современного искусства, скончался 9 ноября на 93-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Он выразил соболезнования и напомнил о вкладе Булатова в художественное пространство региона.

По его словам, Булатов умел соединять простое и бесконечное, оставаясь классиком современного искусства.

Беркoвич отметил, что художник оставил после себя большое культурное наследие. В частности, в городе Выкса по эскизам Булатова были созданы масштабные муралы, включая работы "Стой. Иди" и "Амбар в Нормандии". Он лично присутствовал на открытии одного из них — и, как подчеркнул замглавы региона, этот момент стал по-настоящему эпичным: в возрасте 87 лет Булатов выехал из цеха на ретропаровозе, как и подобает большому художнику. Это событие, по словам Берковича, навсегда осталось в памяти всех, кто был рядом.

В 2023 году, к 90-летию мастера, в пакгаузах прошла выставка "Горизонт" (6+) — единственная персональная экспозиция Булатова в России в юбилейный год. Заместитель губернатора рассказал, что тогда удалось собрать произведения из частных собраний, поскольку в российских музеях работ художника почти нет — лишь несколько картин и немного графики. Именно поэтому, по его мнению, возможность показать эти работы была особенно ценной.

Хотя Булатов тогда не смог лично приехать на открытие, он вышел на связь по видеозвонку. Беркович поделился, что в тот момент в зале воцарилась тишина: все гости прислушивались к его тихому, едва различимому голосу, звучавшему через микрофон. Это было похоже на магию, отметил Беркович.

Он также добавил, что личное впечатление от Булатова связано с внутренним светом, который художник пронёс через всю свою жизнь.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Эрика Булатова. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Некролог Художник
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных