Противогололедную обработку дорог в Нижнем Новгороде пока не планируют Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижнего Новгорода пока не намерены начинать обработку городских улиц противогололедными реагентами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

По словам специалистов, решение о применении специальных материалов будет приниматься в зависимости от реальных погодных условий.

"На текущий момент необходимости в этом нет", — пояснили в ведомстве.

Между тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Нижнем Новгороде возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также сообщалось, что снег в Нижнем Новгороде может выпасть 11 ноября.