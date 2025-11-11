Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Противогололедную обработку дорог в Нижнем Новгороде пока не планируют

11 ноября 2025 09:00 Общество
Противогололедная обработка дорог в Нижнем Новгороде пока не планируется

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижнего Новгорода пока не намерены начинать обработку городских улиц противогололедными реагентами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

По словам специалистов, решение о применении специальных материалов будет приниматься в зависимости от реальных погодных условий.

"На текущий момент необходимости в этом нет", — пояснили в ведомстве.

Между тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Нижнем Новгороде возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также сообщалось, что снег в Нижнем Новгороде может выпасть 11 ноября.

