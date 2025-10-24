Нижегородские дорожные службы переходят на зимний режим работы Общество

Дорожные службы региона полностью готовы к работе в условиях холодов и снегопадов. Об этом сообщил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

Зимой за содержание региональной дорожной сети будут отвечать 15 подрядных организаций и три специализированные мостовые службы. Все они с 15 октября перешли на круглосуточный режим работы.

До наступления холодов специалисты провели ревизию систем водоотвода, устранили мелкие повреждения дорожного полотна и подготовили технику к зимнему обслуживанию.

По словам Леонида Самухина, диспетчерская служба ГУАД уже готова в оперативном порядке передавать подрядчикам информацию о возможном ухудшении погодных условий. Это позволит заранее проводить обработку дорог и мостов противогололёдными материалами.

Для своевременного реагирования на снегопады и гололёд используется метеоинформация по ключевым участкам дорог — как в режиме реального времени, так и в формате прогноза на ближайшие 60 часов.

Кроме того, в октябре продолжаются лабораторные испытания реагентов, закупленных подрядными организациями. Это необходимо для проверки их эффективности и соответствия стандартам.

Ранее сообщалось, что с 20 по 24 октября в Нижегородской области по ночам возможен мокрый снег.