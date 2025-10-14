Подготовку коммунальных служб к снегопадам обсудили в думе Нижнего Новгорода

Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

14 октября 2025 12:59 Общество
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Управляющие компании и дорожные службы Нижнего Новгорода начали активную подготовку к зимнему сезону 2025/2026. О ходе работ на комиссии думы по городскому хозяйству 14 октября рассказали представители профильных департаментов, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов сообщил, что в городе (с учетом Кстова) насчитывается 10783 многоквартирных дома с общей площадью придомовых территорий 21 млн кв. метров. Из них 4,9 млн кв. метров с твердым покрытием будут убираться вручную, еще 3,8 млн — механизированным способом.

В уборке территории задействованы около 4 тысяч дворников, из которых 2900 работают в управляющих компаниях и более 1000 — в ТСЖ и ЖСК. В среднем на одного дворника в ДУК приходится 1,38 тысячи кв. метров, что соответствует нормам. В ТСЖ нагрузка еще ниже — 830 кв. метров на человека.

Для механизированной уборки в зимний период планируется использовать 587 единиц специализированной техники. Сейчас идет переоснащение машин для работы в холодное время года, а также завершены закупки необходимых материалов: пескосоляной смеси, технической соли и химических реагентов. "К зиме готовы", — подытожил Самсонов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников уточнил, что улично-дорожная сеть города составляет 1703 км. Площадь проезжей части — 13,1 млн кв. метров, тротуаров — 2,7 млн. По сравнению с прошлым годом площадь увеличилась на 2,3% за счет новых дорог, парковок и велодорожек.

Проверки готовности дорожных предприятий к зиме пройдут с 14 по 28 октября. Для борьбы с гололедом заготовлено 82 тысячи тонн пескосоляной смеси, 41 тысяча тонн технической соли и 10 тысяч тонн химических реагентов. Власти продолжают курс на снижение использования пескосоляной смеси в пользу более эффективных реагентов.

По данным Житникова, общая готовность предприятий к зиме составляет 84%, техники — 80%, обеспеченность водителями и механизаторами — 73%, дорожными рабочими — 99%.

Чиновник напомнил, что в 2024 году город приобрел 22 единицы малогабаритной техники, включая фронтальные погрузчики, а также комбинированную машину на базе КАМАЗа для укладки литого асфальта, что позволяет проводить ямочный ремонт даже зимой. В 2025-м обновление парка продолжилось: закуплены два лаповых погрузчика, две комбинированные дорожные машины (КДМ) и два самосвала МАЗ.

По его словам, до наступления заморозков ведется очистка дождеприемных колодцев и водопропускных труб от мусора и листвы.

Андрей Житников также сообщил, что для зимней обработки дорог разработано 105 маршрутов, а для прометания — 98. В случае снегопадов в первую очередь снег вывозится с центральных улиц — дорог категории А.

"Анализ имеющейся техники, финансирования, возможностей станции снеготаяния и площадки для временного складирования снега показывает, что при выпадении 10 сантиметров снега потребуется пять суток для его вывоза с дорог категории А. При 20 сантиметрах — до 16 суток. Эти сроки соответствуют установленным нормативам. Всего для вывоза снега задействовано 107 маршрутов", — отметил Житников.

Напомним, зимой 2024/2025 городские власти сэкономили порядка 158 миллионов рублей на содержании улично-дорожной сети, так как выпало значительно меньше осадков, чем в предыдущем сезоне.

Теги:
Гордума ЖКХ Снег
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
