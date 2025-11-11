Нижегородская область вошла в топ-10 участников нацпроекта "Кадры" Общество

Фото: Управление по труду и занятости Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству заявок на участие в бесплатных образовательных программах, реализуемых в рамках национального проекта "Кадры". Регион оказался в топ-10 субъектов России по числу желающих пройти переобучение.

С начала реализации проекта более 100 тысяч граждан по всей стране начали осваивать новые профессии. Из них свыше 7,4 тысячи — жители Нижегородской области.

Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, бесплатное переобучение позволяет россиянам получать актуальные навыки, востребованные на рынке труда. Программы используют не только соискатели, но и работодатели. В 2024 году более 100 предприятий приняли участие в разработке образовательных курсов, а свыше 80 компаний уже начали обучать будущих сотрудников на базе собственных или партнерских учебных центров.

Среди активных участников — такие крупные организации, как "Ростелеком", "Россети", РЖД, "КамАЗ", предприятия госкорпорации "Ростех" и другие.

На текущий момент обучение проходит по 360 направлениям. Перечень профессий был сформирован с учетом предложений от отраслевых министерств и регионов, а также прогноза потребностей экономики в квалифицированных кадрах. Подать заявку на обучение можно через цифровую платформу "Работа России".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, жители региона проявляют высокую заинтересованность в профессиональном развитии. Он подчеркнул:

"Попадание в десятку лучших регионов — это результат стремления нижегородцев к новым знаниям и навыкам, необходимым для построения успешной карьеры. Особенно популярны направления, связанные с IT, туризмом, инженерией и гостиничным бизнесом".

Руководитель регионального управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин добавил, что заявки подают представители самых разных категорий — от молодых людей, выбирающих первую профессию, до мам в декрете и граждан предпенсионного возраста. Он отметил:

"Образовательные программы доступны и адаптированы под нужды населения. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором подходящего курса и проконсультировать по всем вопросам".

Обучение организовано в гибком формате — очно-заочно, с применением дистанционных технологий. Участвовать в программах могут молодые люди до 35 лет, безработные, пенсионеры, люди с инвалидностью, участники СВО и члены их семей, а также женщины в декретном отпуске.

По завершении курсов выпускники получают официальный документ — свидетельство о профессии или удостоверение о повышении квалификации.

Дополнительную информацию о проекте можно получить в Нижегородском кадровом центре "Работа России" по телефону горячей линии 8 (800) 250-47-47 или в официальном сообществе учреждения во "ВКонтакте": https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что национальный проект "Кадры" реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает четыре федеральных направления: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда".

Цель проекта — обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в соответствии с запросами экономики, объединив усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений.

