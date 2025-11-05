Нижегородский кадровый центр приглашает жителей на ярмарки вакансий в ноябре Экономика

Нижегородский кадровый центр «Работа России» проводит в ноябре очередную серию ярмарок (16+) вакансий для жителей региона.

Мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде и в районных филиалах службы занятости. Соискателям будут представлены востребованные вакансии из разных сфер агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий и социальных учреждений.

К участию приглашаются безработные граждане и ищущие работу, выпускники вузов и ссузов, участники СВО и их близкие, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также все, кто планирует сменить карьерную траекторию.

Специалисты службы занятости проведут консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованию, расскажут о программах переобучения и повышения квалификации, организуют профориентационное тестирование и научат пользоваться порталом «Работа России». У участников ярмарки будет возможность лично встретиться с работодателями и задать им вопросы.

«Ярмарки вакансий остаются одним из самых эффективных инструментов для трудоустройства, позволяя соискателю и работодателю встретиться «здесь и сейчас». В ноябре мы постарались охватить ключевые сектора экономики и предложить нижегородцам самые актуальные вакансии. Приглашаем всех, кто находится в поиске работы, – наши специалисты готовы оказать комплексную поддержку каждому обратившемуся», - отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Уточнить информацию можно также по телефону контакт-центра Нижегородского кадрового центра: 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе учреждения в ВК.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Фото: УТЗН Нижегородской области