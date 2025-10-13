Почти 20 тысяч нижегородцев прошли профориентацию в кадровом центре Экономика

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

За девять месяцев 2025 года карьерные консультанты Нижегородского кадрового центра «Работа России» провели профессиональную ориентацию для 19,7 тысячи человек.

Значительная часть получателей меры поддержки – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Профориентацию провели для 11 тысяч таких соискателей. Профориентацию также прошли более 2 тысяч граждан от 35 до 50 лет, 560 пенсионеров, более 210 безработных.

«Профориентация – важный инструмент, помогающий молодым людям сделать осознанный выбор будущего направления своей профессиональной деятельности. Рост спроса на профтестирования и консультации свидетельствует о повышении уровня ответственности молодежи при выборе будущего пути. Мы видим реальные результаты: 12 тысяч человек, прошедших тестирование и консультации, уже нашли себе работу по душе, востребованную в нашем регионе. Это важный вклад в развитие кадрового потенциала Нижегородской области», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На основе анализа навыков, интересов и потенциала человека специалисты службы занятости помогают подобрать подходящую профессию, выстроить карьерную траекторию или выбрать курс для обучения.

«Наша задача — не просто выдать человеку результат теста, а стать для него проводником в мире профессий. Мы помогаем гражданам разобраться в себе, своих сильных сторонах и истинных интересах, чтобы найти именно ту профессиональную область, которая будет приносить не только стабильный доход, но и личное удовлетворение, ощущение востребованности и смысла. Поэтому мы не ограничиваемся одним тестированием, а предлагаем глубокую индивидуальную консультацию, где вместе с карьерным консультантом можно проанализировать возможные пути развития, оценить перспективы и составить индивидуальный план действий», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Профориентация доступна для школьников, студентов, выпускников образовательных учреждений, безработных и ищущих работу граждан, а также для тех, кто желает сменить профессию. Подробную информацию о получении меры поддержки можно уточнить в любом из офисов Нижегородского кадрового центра «Работа России» или на официальной странице группы учреждения во «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.