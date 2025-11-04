Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Престиж рабочих профессий в России за год вырос почти в 4 раза

За год престиж рабочих профессий в России вырос почти в четыре раза: 45% россиян считают труд квалифицированных рабочих самым уважаемым*. Годом ранее так думали 12% опрошенных.

Наиболее престижными профессиями считаются сварщики (21%), операторы станков с ЧПУ (20%), токари (18%).

Повышение привлекательности рабочих профессий в том числе связано с большим спросом со стороны работодателей.

«Главные специалисты для рынка труда – квалифицированные рабочие. В горизонте пяти лет 70 процентов дополнительной кадровой потребности, включая замещение выходящих на пенсию, – это грамотные, хорошо обученные «синие воротнички». Рабочие профессии уже сегодня хорошо оплачиваются, особенно при наличии опыта. И этот тренд сохранится», – комментирует министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Подготовить нужных экономике страны специалистов, предоставить условия для профессионального развития, повысить престиж рабочих профессий призван национальный проект «Кадры».

Кадровые центры «Работа России» помогают соискателям найти работу своей мечты, а предприятиям – подобрать квалифицированных специалистов. Карьерные консультанты работают персонально с каждым человеком, выстраивая для него карьерный маршрут. После профориентации соискатель может повысить квалификацию или освоить новую профессию. Карьерный консультант пригласит на мероприятия с работодателями, организует собеседования, а после получения предложения о работе поможет с оформлением и адаптацией в новом коллективе.

Специальные помощники для организаций, кадровые консультанты сотрудничают со всеми работодателями, независимо от их формы собственности и численности персонала. У каждой организации свой персональный менеджер, который изучает ее запрос и на его основе формирует комплекс мер поддержки и сервисов. Это, например, подбор специалистов, массовый отбор, обучение и повышение квалификации специалистов, предоставление мер господдержки. Взаимодействие с работодателем происходит и в цифровом формате, на платформе «Работа России».

Сейчас в стране работает около 900 кадровых центров «Работа России». По итогам этого года на базе прежних центров занятости откроется еще 480 центров.

Представители востребованных рабочих специальностей могут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году впервые в своей истории он прошел по 20 номинациям вместо прежних пяти. В следующем году число номинаций вырастет до 24 – за счет четырех номинаций от бизнеса.

В поддержку национального проекта «Кадры» стартовали рекламная кампания на ТВ и наружная реклама. На ведущих телеканалах страны покажут видеоролики с представителями профессий «литейщик», инженер», «агроном».

В ноябре в 29 крупных городах страны, включая 16 городов-миллионников, можно увидеть фотографии призеров конкурса «Лучший по профессии»-2025 в номинациях «Швея» (Надежда Степанова, Нижегородская область), «Повар» (Константин Балдышев, Вологодская область), «Оператор станка с ЧПУ» (Максим Касьянов, Челябинская область), «Токарь» (Вадим Гирка, Калужская область), «Машинист экскаватора» (Сергей Снегов, Нижегородская область).

*Исследование компании hh.ru и компании РОКВУЛ, октябрь 2025 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных