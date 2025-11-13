Дополнительные поезда назначат из Нижнего Новгорода в новогодние праздники Общество

Из-за роста пассажиропотока во время новогодних праздников Горьковская железная дорога вводит дополнительные рейсы фирменного поезда №51/52, соединяющего Нижний Новгород, Казань и Ижевск.

Из Нижнего Новгорода состав будет отправляться вечером в 22:01 25, 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января. Прибытие в Казань запланировано на 05:54 следующего дня, в Ижевск — на 12:08.

В обратном направлении поезд выезжает из Ижевска в 18:40 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 11 января. В Казань он прибывает в тот же день в 22:48, а в Нижний Новгород — на следующий день в 07:46.



Пассажирам будут доступны купейные и плацкартные вагоны, оборудованные биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. Также предусмотрены специальные купе для маломобильных пассажиров и поездок с детьми.

Ранее сообщалось, что дополнительные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники.