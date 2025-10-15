Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Новый поезд соединит Нижний Новгород и Саранск с 26 октября

15 октября 2025 17:52 Общество
Новый поезд соединит Нижний Новгород и Саранск с 26 октября

Фото: пресс-служба ГЖД

С 26 октября 2025 года Горьковская и Куйбышевская железные дороги запускают новый межрегиональный поезд сообщением Нижний Новгород – Саранск. Обслуживать маршрут будут бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, запуск нового поезда стал результатом тесного взаимодействия с коллегами из Куйбышевской магистрали. 

"Это уже не первый пример, когда мы назначаем межрегиональные поезда, связывающие крупные региональные центры. С 4 августа 2022 года на Горьковской магистрали ежедневно курсирует электричка Нижний Новгород – Казань, которая успела себя отлично зарекомендовать у пассажиров. Уверен, что жители Нижегородской области и Мордовии высоко оценят этот маршрут", – отметил Сергей Дорофеевский.

Поезд будет ходить по выходным и праздничным дням. Время в пути составит около пяти часов.

Из Нижнего Новгорода состав №7093/7095 будет отправляться в 07:35 и прибывать в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд №7094/7096 отправится из столицы Мордовии в 17:10 и прибудет в Нижний Новгород в 22:23.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное и Красный Узел.

В состав поезда войдут тепловоз и комфортабельные вагоны, оснащённые системами кондиционирования, биотуалетами и розетками для зарядки мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что сдвоенная "Ласточка" будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1 и 2 ноября.

