Общество

Опубликовано видео двухэтажного "Буревестника" Нижний Новгород — Москва

24 октября 2025 09:23 Общество
Опубликовано видео двухэтажного Буревестника Нижний Новгород — Москва

Фото: РЖД

Новый двухэтажный поезд "Буревестник" впервые выехал на испытания. Накануне специалисты Тверского вагоностроительного завода обкатывали его между Лихославлем и Дорошихой в Тверской области, сообщили в пресс-службе РЖД.

Напомним, что состав будет с декабря курсировать между Нижним Новгородом и Москвой. Первый рейс "Буревестника" запланирован на 3 декабря. Поезд отправится из Нижнего Новгорода в 15:29 и прибудет в столицу в 19:25. С 4 декабря он начнёт выполнять по три рейса в день в обоих направлениях.

В зависимости от расписания предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. В составе — десять двухэтажных вагонов, включая сидячие, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

Максимальная вместимость поезда превышает 730 пассажиров за один рейс.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на "Буревестник" будет варьироваться от 1600 рублей в зависимости от класса и условий поездки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
поезда РЖД
