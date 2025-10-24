Опубликовано видео двухэтажного "Буревестника" Нижний Новгород — Москва Общество

Фото: РЖД

Новый двухэтажный поезд "Буревестник" впервые выехал на испытания. Накануне специалисты Тверского вагоностроительного завода обкатывали его между Лихославлем и Дорошихой в Тверской области, сообщили в пресс-службе РЖД.

Напомним, что состав будет с декабря курсировать между Нижним Новгородом и Москвой. Первый рейс "Буревестника" запланирован на 3 декабря. Поезд отправится из Нижнего Новгорода в 15:29 и прибудет в столицу в 19:25. С 4 декабря он начнёт выполнять по три рейса в день в обоих направлениях.

В зависимости от расписания предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. В составе — десять двухэтажных вагонов, включая сидячие, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

Максимальная вместимость поезда превышает 730 пассажиров за один рейс.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на "Буревестник" будет варьироваться от 1600 рублей в зависимости от класса и условий поездки.