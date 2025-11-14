Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Врачи рассказали, кому и когда назначают магний и так ли он безопасен

14 ноября 2025 10:15 Общество
Врачи рассказали, кому и когда доктора назначают магний и так ли он безопасен

Фото: Александр Воложанин

Магний, известный как "минерал жизни", играет важную роль в организме, участвуя в борьбе со стрессом, выработке энергии, стабилизации кальция и других процессах. Осенью и зимой потребность в магнии возрастает, что привело к росту рынка добавок с ним. Однако стоит ли полагаться на "чудо-таблетки" и кому они полезны?

Как рассказал 360.ru врач-клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин, магний важен для профилактики камней в почках, стабилизации кальция, расслабления сосудов и снижения артериального давления. Он также способствует пищеварению, расслаблению мышц и улучшению настроения. Магний участвует в синтезе коллагена, который важен для здоровья кожи, суставов и других тканей.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа уточнила, что врачи назначают магний при дефиците, проявляющемся в виде судорог, усталости, плохого сна и других симптомов. Он особенно полезен беременным женщинам при высоком давлении. Магний также рекомендуют при остеоартрозе и для улучшения состояния костей и суставов. Для детей с гиперактивностью и плохим сном магний часто назначают в сочетании с витаминами группы B.

Магний доступен в разных формах, таких как цитрат и хелаты. Цитрат магния быстро усваивается, но его следует принимать короткими курсами. Хелатные формы считаются более эффективными и безопасными. Врачи рекомендуют принимать магний вечером за 1-2 часа до сна для улучшения качества сна и расслабления мышц.

Однако существует опасность передозировки. Первый симптом профицита магния — это диарея и сниженное артериальное давление. Также избыток магния может вызвать слабость, усталость, головные боли, спазмы сосудов и плохой сон. Поэтому важно соблюдать дозировку и принимать магний только по назначению врача.

Ранее нижегородцам разъяснили, как врачи теперь будут назначать БАДы.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных