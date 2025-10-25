ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 октября 2025 11:58Нижегородцам разъяснили, как врачи теперь будут назначать БАДы
25 октября 2025 11:25Владимир Путин присвоил павловчанке Наталье Тарабариной звание "Мать-героиня"
25 октября 2025 10:40Радиофизический факультет ННГУ грандиозно отметил 80-летие
25 октября 2025 09:20График движения электричек Нижний Новгород – Моховые Горы изменится со 2 ноября
25 октября 2025 09:04Парковку на улице Нартова запретят из-за переноса трамвайной остановки
25 октября 2025 08:02Нижегородцам рассказали, кого набирают в мобилизационный резерв
24 октября 2025 19:03Нижегородские дорожные службы переходят на зимний режим работы
24 октября 2025 18:46Военную подготовку начала проходить первая группа резервистов "БАРС НН"
24 октября 2025 17:59Названы районы-лидеры по вводу жилья в Нижегородской области
24 октября 2025 17:38Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода
Общество

Нижегородцам разъяснили, как врачи теперь будут назначать БАДы

25 октября 2025 11:58 Общество
Нижегородцам разъяснили, как врачи теперь будут назначать БАДы

Фото: с сайта ru.freepik.com

В Министерстве здравоохранения России сообщили о новых правилах назначения биологически активных добавок (БАД) медицинскими работниками. Теперь это право распространяется не только на врачей, но и на фельдшеров, если на них возложены соответствующие обязанности по назначению лекарственных препаратов. Об этом рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Каждый случай назначения БАД должен быть зафиксирован в медицинской документации с указанием точной формулировки, метода применения и обоснований для выбора конкретной добавки. Вся предоставленная информация должна быть понятна и доступна для пациента или его законного представителя.

Впервые в практике российского здравоохранения разработаны критерии для оценки эффективности БАД:

  • Исследования о добавке должны быть опубликованы в научных изданиях, включённых в "Белый список" — перечень авторитетных российских научных журналов.
  • БАД должна быть официально рекомендована в клинических руководствах, методических письмах или стандартах медицинской помощи.
  • Производитель БАД должен предоставить собственные исследования, подтверждающие положительное влияние добавки на здоровье человека.

Эти меры направлены на повышение качества и безопасности использования БАД в медицинской практике, а также на защиту прав пациентов на получение качественной медицинской помощи.

Ранее нижегородцев призвали не верить рекламе БАДов в лжегазетах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи лекарства Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 13:00Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области
14 октября 2025 10:40Уйму просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области
02 октября 2025 15:13Нижегородцы потратили на лекарства почти 26 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных