Нижегородцам разъяснили, как врачи теперь будут назначать БАДы

В Министерстве здравоохранения России сообщили о новых правилах назначения биологически активных добавок (БАД) медицинскими работниками. Теперь это право распространяется не только на врачей, но и на фельдшеров, если на них возложены соответствующие обязанности по назначению лекарственных препаратов. Об этом рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Каждый случай назначения БАД должен быть зафиксирован в медицинской документации с указанием точной формулировки, метода применения и обоснований для выбора конкретной добавки. Вся предоставленная информация должна быть понятна и доступна для пациента или его законного представителя.
Впервые в практике российского здравоохранения разработаны критерии для оценки эффективности БАД:
Эти меры направлены на повышение качества и безопасности использования БАД в медицинской практике, а также на защиту прав пациентов на получение качественной медицинской помощи.Ранее нижегородцев призвали не верить рекламе БАДов в лжегазетах.
