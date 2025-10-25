Нижегородцам разъяснили, как врачи теперь будут назначать БАДы Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В Министерстве здравоохранения России сообщили о новых правилах назначения биологически активных добавок (БАД) медицинскими работниками. Теперь это право распространяется не только на врачей, но и на фельдшеров, если на них возложены соответствующие обязанности по назначению лекарственных препаратов. Об этом рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Каждый случай назначения БАД должен быть зафиксирован в медицинской документации с указанием точной формулировки, метода применения и обоснований для выбора конкретной добавки. Вся предоставленная информация должна быть понятна и доступна для пациента или его законного представителя.

Впервые в практике российского здравоохранения разработаны критерии для оценки эффективности БАД:

Исследования о добавке должны быть опубликованы в научных изданиях, включённых в "Белый список" — перечень авторитетных российских научных журналов.

БАД должна быть официально рекомендована в клинических руководствах, методических письмах или стандартах медицинской помощи.

Производитель БАД должен предоставить собственные исследования, подтверждающие положительное влияние добавки на здоровье человека.

Эти меры направлены на повышение качества и безопасности использования БАД в медицинской практике, а также на защиту прав пациентов на получение качественной медицинской помощи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.