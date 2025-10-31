Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Лекарство от ожирения стали тестировать на нижегородских подростках

31 октября 2025 12:54 Общество
Лекарство от ожирения стали тестировать на нижегородских подростках

В Нижнем Новгороде стартовал заключительный этап клинических испытаний препарата GP30931 Седжаро, предназначенного для лечения подростков с ожирением. Об этом сообщил представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Разработкой лекарства занимается российская фармацевтическая компания "Герофарм". Текущая, третья фаза исследований направлена на оценку безопасности и эффективности препарата. Седжаро представляет собой раствор для подкожного введения, разработанный как отечественный аналог зарубежного средства "Мунджаро".

Оригинальный препарат "Мунджаро" не зарегистрирован на территории Евразийского экономического союза, что существенно ограничивает его доступность для пациентов. При этом Седжаро и Мунджаро имеют одинаковое действующее вещество — тирзепатид. По данным разработчиков, препараты идентичны по структуре, биологически эквивалентны и сопоставимы по составу примесей.

На данный момент в официальной инструкции к Седжаро отсутствует информация о его клинической эффективности и профиле безопасности, что и стало основанием для проведения масштабного исследования.

Помимо Нижнего Новгорода, испытания пройдут ещё в десяти крупных городах России. Всего в исследовании примут участие 380 подростков с избыточной массой тела и ожирением.

Ранее сообщалось, что число детей с ожирением выросло в Нижегородской области.

