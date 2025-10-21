Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области

Фото:
Средняя сумма, которую нижегородцы тратят при покупке в аптеке, за год увеличилась на 12,4%. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
По итогам первых трех кварталов 2025 года средний чек по всему аптечному ассортименту в регионе составил 749 рублей. Это на 12,4% больше, чем в 2024 году.
Стоимость разовой покупки лекарственных препаратов к сентябрю 2025 года достигла 624 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Средний чек на парафармацевтические товары также увеличился — на 10%.
Кроме того, выросла и цена одной условной упаковки лекарства. В 2025 году она составляет в среднем 385 рублей, что на 14,2% больше по сравнению с прошлым годом.
Наибольший рост продаж зафиксирован в сегменте препаратов для лечения сахарного диабета и средств, снижающих уровень холестерина. Особенно заметен рост спроса на "Семавик", российский аналог "Оземпика". Его продажи в регионе выросли втрое. Также на 45% увеличился спрос на препарат "Форсига" от "Астразенека".
Ранее сообщалось, что 25,9 миллиарда рублей с начала года потратили нижегородцы на лекарства.
