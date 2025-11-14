Участников Ассамблеи "ДружНО" приветствовали почетные гости НГЛУ Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова в рамках проведения второй Молодежной ассамблеи национальных культур и народов России «ДружНО» собрал на своей площадке не только 800 представителей студенческой и работающей молодежи Нижегородской области из 25 стран мира, но и почетных гостей.

В ходе торжественной церемонии открытия к участникам и гостям Ассамблеи обратилась автор проекта, советник ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом, профессор Наталия Макшанцева.

«Ассамблея «ДружНО» обещает вновь стать значимой платформой для обмена опытом и идеями, а также для реализации совместных проектов, направленных на укрепление единства и согласия среди разных народов. В ходе мероприятия планируется множество активностей, включая фонетический конкурс, конкурсы фотоколлажей и видеороликов, национальную тренинг-ярмарку и интеллектуальная квиз-игру «Современная Россия: взгляд иностранца». Все это позволит участникам обменяться знаниями о разных культурах, что в итоге является важной вехой в укреплении межнациональных связей, создании условий для социокультурной адаптации молодежи и популяризации русского языка», - уверена Наталия Вениаминовна.

Также гостей от имени организаторов приветствовал начальник Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ Олег Пикунов. Он напомнил, что основная цель Ассамблеи заключается в создании всесторонних условий, способствующих ускоренной социокультурной адаптации как студенческой, так и работающей молодежи в поликультурной среде. Также важным аспектом «ДружНО» является достижение межнационального согласия и взаимодействие различных национальных культур и народов, проживающих в Нижегородской области.

Начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода Илья Барсков подчеркнул значимость НГЛУ как площадки для диалога культур и особо отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению межнациональных отношений и формированию единого культурного пространства в регионе.

Обратился к собравшимся также представитель Нижегородской Епархии иерей Иоанн Евдокимов. Он отметил, что народы, населяющие Россию, объединяют общие взгляды, ценности и, конечно, русский язык, как язык межнационального общения – поэтому крайне важно, что в рамках Ассамблеи акцентируется внимание на популяризации русского языка как основы государственности и кода гармоничной коммуникации, что особенно актуально в условиях многонационального общества.

Ассамблея проводится при всесторонней поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования «Росмолодежь. Гранты» в сезоне 2025.