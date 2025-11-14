ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Студенты из 25 стран собрались на фестиваль "ДружНО" в НГЛУ

13 ноября 2025 12:50 Общество
Студенты из 25 стран собрались на фестиваль ДружНО в НГЛУ

Фото: пресс-служба НГЛУ

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова во второй раз стал площадкой для проведения Молодежной ассамблеи национальных культур и народов России «ДружНО» (18+). Гостями стали более 800 представителей студенческой и работающей молодежи Нижегородской области из 25 стран мира.

Иностранных студентов ждало множество активностей, включая фонетический конкурс, конкурс эссе, конкурсы фотоколлажей и видеороликов, национальную тренинг-ярмарку и интеллектуальную квиз-игру «Современная Россия: взгляд иностранца». По мнению организаторов, все это позволит участникам обменяться знаниями о разных культурах, что в итоге является важной вехой в укреплении межнациональных связей, создании условий для социокультурной адаптации молодежи и популяризации русского языка.

На открытии форума выступила начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой Министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева. Она отметила, что Ассамблея – это не только возможность для молодежи познакомиться с культурным многообразием, но и шанс для каждого участника внести свой вклад в развитие межкультурного диалога.

В приветственном слове ректор НГЛУ Никита Авралев подчеркнул важность подобных инициатив для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами.

«Мне представляется, что такого рода события являются знаменательной вехой в укреплении единства и духовной общности народов. Познакомиться с культурой – это значит приобщиться к взаимопониманию и согласию между людьми. Ассамблея направлена на установление межкультурного диалога, создание атмосферы межнационального сотрудничества, популяризацию русского языка, укрепление духовно-нравственных ценностей и толерантности в молодежной среде на основе дружбы и взаимопонимания. Именно о дружбе, диалоге и сотрудничестве вы будете говорить на протяжении двух ярких дней. Уверен, что насыщенная программа Ассамблеи подарит вам праздничное настроение и незабываемые эмоции», - отметил Никита Владимирович.

В ходе церемонии торжественного открытия на сцене Большого актового зала НГЛУ выступили студенты Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки  Оуян Шэнлань, Лу Цзыи, Хуан Синьчжэ и Елизавета Петрухина исполнившие песни «Катюша» и «Я люблю тебя, Китай». А члены Студии современной хореографии «Созвездие Айсель» представили танцевальные композиции «Восточная сказка» и «Млечная река».

Напомним, что первая региональная Ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО» состоялась в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова в октябре 2023 года. Тогда в фестивале приняли участие представители 38 национальностей.

Ассамблея проводится при всесторонней поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования «Росмолодежь. Гранты» в сезоне 2025.

