Сезон навигации для маломерных судов завершился в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

С 15 ноября 2025 года на территории Нижегородской области официально завершён сезон навигации для маломерных судов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что после завершения сезона запрещено использовать маломерные суда на водоёмах. Под запрет попадает и плавание без двигателя, и с двигателем — включая электрические моторы. Нельзя также оставлять лодки с установленными моторами на воде вне специализированных стоянок.

Владельцам таких плавсредств необходимо привести их в порядок и подготовить к хранению.

Для хранения подойдёт гараж, сарай, навес или хотя бы брезентовый чехол. Также важно слить воду и горюче-смазочные материалы из баков, чтобы избежать повреждений и возгораний.

"Выход на судне после закрытия навигации является нарушением требований безопасности и влечёт большие риски!" - добавили в МЧС.

Напомним, что навигация скоростных судов на подводных крыльях в Нижегородской области завершилась в конце октября.