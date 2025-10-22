Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

"Спутники" будут курсировать между Лысковом и Воротынцем в зимнюю навигацию

22 октября 2025 10:20 Общество
Спутники будут курсировать между Лысковом и Воротынцем в зимнюю навигацию

Фото: судоходная компания "Водолет"

Нижегородские "Метеоры" и "Валдаи" за прошедшую навигацию перевезли почти 121 тысячу пассажиров, выполнив 4 627 рейсов. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в этом году значительно расширилась география речных маршрутов. "Нижегородские "Метеоры" ходили по Каме до Перми, по Волге – до Твери и Волгограда. На карте межрегиональных рейсов появились Саратов, Самара, Тольятти, Рыбинск, Углич, Калязин и Дубна", – напомнил губернатор.

По словам Никитина, растет популярность и внутренних маршрутов: на них пришлось около 65% всех перевозок. Самым востребованным направлением стал маршрут Нижний Новгород – Бор, которым за сезон воспользовались более 37,5 тысячи пассажиров.

Навигацию на Волге планируют продолжать и в зимний период. "Когда встанет лед, на маршруты выйдут два судна на воздушной подушке "Спутник", закупленные в прошлом году. Их планируется задействовать на востребованных линиях Лысково – Макарьево и Васильсурск – Воротынец", – уточнил Никитин.

Сообщалось, что речной пассажиропоток в Нижегородской области вырос в 50 раз за пять лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Речные перевозки Судоходство
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
