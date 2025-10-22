"Спутники" будут курсировать между Лысковом и Воротынцем в зимнюю навигацию Общество

Фото: судоходная компания "Водолет"

Нижегородские "Метеоры" и "Валдаи" за прошедшую навигацию перевезли почти 121 тысячу пассажиров, выполнив 4 627 рейсов. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в этом году значительно расширилась география речных маршрутов. "Нижегородские "Метеоры" ходили по Каме до Перми, по Волге – до Твери и Волгограда. На карте межрегиональных рейсов появились Саратов, Самара, Тольятти, Рыбинск, Углич, Калязин и Дубна", – напомнил губернатор.

По словам Никитина, растет популярность и внутренних маршрутов: на них пришлось около 65% всех перевозок. Самым востребованным направлением стал маршрут Нижний Новгород – Бор, которым за сезон воспользовались более 37,5 тысячи пассажиров.

Навигацию на Волге планируют продолжать и в зимний период. "Когда встанет лед, на маршруты выйдут два судна на воздушной подушке "Спутник", закупленные в прошлом году. Их планируется задействовать на востребованных линиях Лысково – Макарьево и Васильсурск – Воротынец", – уточнил Никитин.

Сообщалось, что речной пассажиропоток в Нижегородской области вырос в 50 раз за пять лет.