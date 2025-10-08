"Метеоры" завершают навигацию в Нижегородской области

Фото:
"Метеоры" перестанут ходить в Нижегородской области с 12 октября. Об этом сообщили в ЦРТС региона.
Заключительный рейс намечен на 11 октября. В 9:30 скоростное судно отправится из Нижнего Новгорода в Макарьево, а в 14:15 прибудет обратно.
В тот же день в 9:30 стартует экскурсионно-прогулочный маршрут в Макарьево (0+). Возвращение участников экскурсии в областной центр запланировано в 16:10.
Ранее сообщалось, что навигация нижегородских "Метеоров" и "Валдаев" завершится до конца октября.
Также стало известно, что с 2026 года в Нижнем Новгороде начнут курсировать электросуда.
