Общество

"Метеоры" завершают навигацию в Нижегородской области

08 октября 2025 14:43 Общество
Водолет завершит навигацию рейсами Метеоров в Макарьево

Фото: Александр Воложанин

"Метеоры" перестанут ходить в Нижегородской области с 12 октября. Об этом сообщили в ЦРТС региона.

Заключительный рейс намечен на 11 октября. В 9:30 скоростное судно отправится из Нижнего Новгорода в Макарьево, а в 14:15 прибудет обратно.

В тот же день в 9:30 стартует экскурсионно-прогулочный маршрут в Макарьево (0+). Возвращение участников экскурсии в областной центр запланировано в 16:10.

Ранее сообщалось, что навигация нижегородских "Метеоров" и "Валдаев" завершится до конца октября.

Также стало известно, что с 2026 года в Нижнем Новгороде начнут курсировать электросуда.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

