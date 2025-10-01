Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Речной пассажиропоток в Нижегородской области вырос в 50 раз за пять лет

01 октября 2025 16:46
Речной пассажиропоток в Нижегородской области вырос в 50 раз за пять лет

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Речной транспорт в Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году суда перевезли свыше 115 тысяч пассажиров. Этот показатель озвучили в ходе совещания, посвящённого вопросам водных перевозок, которое прошло на площадке Волжского государственного университета водного транспорта 1 октября.

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что за последние пять лет пассажиропоток на местных водных маршрутах увеличился более чем в 50 раз. По его словам, это стало возможным благодаря системной поддержке отрасли и обновлению флота.

В 2025 году регион получил два новых скоростных судна модели "Метеор 120Р" по программе льготного лизинга. В следующем году ожидается поступление ещё одного такого судна. Кроме того, в планах — приобретение двух современных теплоходов "Валдай 45Р".

Параллельно область делает ставку на развитие экологически чистого водного транспорта. В перспективе — внедрение электросудов и организация маршрутов на воздушной подушке, что позволит обеспечить круглогодичную навигацию.

Люлин также обратил внимание на кадровую и производственную составляющую. По его словам, уже сейчас ощущается дефицит квалифицированных специалистов, необходимых для эксплуатации и обслуживания новых судов.

"Очевидно, что спрос на профессиональные кадры в речном транспорте растёт. В нижегородском ЦКБ имени Алексеева уже ощущается нехватка производственных мощностей для выполнения заказов на "Метеоры". Это серьёзный вопрос, который требует отдельного внимания", — подчеркнул спикер регионального парламента.

Напомним, что с 2026 года в Нижнем Новгороде начнут ходить электросуда.

Ранее такжесообщалось, что первый "Метеор" отправили в Ростов-на-Дону из Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Законодательное собрание Речные перевозки Судоходство
