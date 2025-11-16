Умеренное потепление ждет нижегородцев на следующей неделе Общество

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде после снегопада ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Такие прогнозы публикует сервис "Яндекс Погода".

В понедельник, 17 ноября, в городе еще сохранится прохладная погода — будет не выше +3 градусов. Вероятны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Во вторник, 18 ноября, станет ощутимо теплее: днем воздух прогреется до +9, ночью температура опустится до +2. Однако в течение суток вновь прогнозируются дожди.

В среду, 19 ноября, осадков не предвидится. Ожидается переменная облачность. Температура днем составит около +3, ночью понизится до -1.

В четверг, 20 ноября, в городе снова не исключен снег. Днем столбики термометров покажут около 0, а ночью температура опустится до -2.

В пятницу, 21 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в течение суток будет держаться на уровне +1 градуса, осадков не ожидается.

В субботу, 22 ноября, вновь возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается до +2, ночью около +1.

В воскресенье, 23 ноября, прогнозируется ясная погода. Днем воздух прогреется до +3, ночью — около 0. Но местами возможен слабый дождь.

Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Новгороде установится минусовая температура.