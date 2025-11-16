Умеренное потепление ждет нижегородцев на следующей неделе

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде после снегопада ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Такие прогнозы публикует сервис "Яндекс Погода".
В понедельник, 17 ноября, в городе еще сохранится прохладная погода — будет не выше +3 градусов. Вероятны осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Во вторник, 18 ноября, станет ощутимо теплее: днем воздух прогреется до +9, ночью температура опустится до +2. Однако в течение суток вновь прогнозируются дожди.
В среду, 19 ноября, осадков не предвидится. Ожидается переменная облачность. Температура днем составит около +3, ночью понизится до -1.
В четверг, 20 ноября, в городе снова не исключен снег. Днем столбики термометров покажут около 0, а ночью температура опустится до -2.
В пятницу, 21 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в течение суток будет держаться на уровне +1 градуса, осадков не ожидается.
В субботу, 22 ноября, вновь возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается до +2, ночью около +1.
В воскресенье, 23 ноября, прогнозируется ясная погода. Днем воздух прогреется до +3, ночью — около 0. Но местами возможен слабый дождь.
Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Новгороде установится минусовая температура.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+