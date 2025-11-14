МЧС предупредило нижегородцев о снеге и гололеде Общество

Фото: Александр Воложанин

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки.

По данным Верхне-Волжского УГМС, в большинстве районов области 15 ноября прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. На дорогах возможны гололедные явления.

Спасатели отмечают, что ухудшение погоды может привести к росту количества дорожно-транспортных происшествий, заторам на дорогах, сбоям в работе коммунальных и дорожных служб, а также к возможным перебоям в работе аэропорта.

МЧС рекомендует жителям по возможности отказаться от поездок и ограничить использование личного транспорта. В случае необходимости передвижения автомобилистам советуют соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и снизить скорость.

Также сообщалось, что нижегородские энергетики усилили работу из-за штормового ветра, который ожидается 14 ноября в течение всего дня.