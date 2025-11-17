Украинский дрон сбили над Нижегородской областью Происшествия

Один украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью ночью 17 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию страны.

Наиболее интенсивной атака оказалась в Брянской области, где системы ПВО ликвидировали 14 вражеских аппаратов.

В Тамбовской области было уничтожено 8 дронов, а в Ульяновской — 5.

Напомним, что украинский беспилотник был уничтожен над Нижегородской областью в ночь на 14 ноября.