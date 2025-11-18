Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Политика

Лекция о причинах и последствиях СВО прошла в Нижегородской области

18 ноября 2025
Лекция о причинах и последствиях СВО прошла в Нижегородской области

Фото: предоставлено организаторами проекта

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков провёл лекцию для сотрудников УФНС по Нижегородской области, где представил системный анализ причин и последствий специальной военной операции, а также обозначил стратегические вызовы, стоящие перед страной.

Лекция прошла в рамках просветительского проекта "Знание.Государство" и собрала около 100 сотрудников налоговой службы региона как в очном, так и в онлайн-формате.

В ходе мероприятия Пермяков также показал фрагмент документального фильма "Братья по крови" (16+), созданный журналистами НОИЦ и рассказывающий о событиях на Донбассе со слов очевидцев.

По словам Пермякова, текущий конфликт стал не просто локальным противостоянием, а спровоцировал глобальные сдвиги в международной политике.

"Вопрос сегодня стоит не о том, хотят ли русские войны, а о том, как не допустить большой войны. Единственный ответ — укрепление всех основ государственной мощи: экономики, технологий и обороны", — отметил он.

Лектор обратил внимание на то, что риторика западных стран, называющих Россию "экзистенциальной угрозой", не меняется даже при разных сценариях завершения СВО. Более того, она сопровождается конкретными действиями: расширением военных бюджетов, усилением НАТО, возвращением призыва в ряде стран Европы и игнорированием мирных инициатив.

Для ответа на эти вызовы, по мнению Пермякова, необходим комплексный подход. Он включает технологическое превосходство, создание новых видов вооружений, решение демографических и кадровых проблем, повышение производительности труда, цифровизацию и новую индустриализацию.

лекции Роман Пермяков СВО
