Ветеран спецназа ФСБ рассказал студентам НИУ Президентской академии о героях

12 сентября 2025 12:43  [96] Общество
Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии состоялась встреча студентов с ветераном спецназа ФСБ Владимиром Силантьевым. Он является членом рабочей группы по профилактике экстремизма Координационного совета Минобрнауки РФ, инструктором спецназа высшей категории, обладателем Серого берета 1 степени и участником операции по освобождению заложников в Беслане в 2004 году.

Беседа прошла в рамках сотрудничества академии с Российским обществом "Знание".

Силантьев, более 20 лет участвующий в борьбе с терроризмом, рассказал о том, как важно не поддаваться на провокации и помнить о настоящих героях. Он поделился воспоминаниями о трагедии в Беслане: о том, как почти 1200 человек трое суток находились в спортзале без воды и еды, как бойцы спецназа "Альфа" и "Вымпел" прикрывали собой заложников, о подвигах детей и учителей. Среди них — девочка, которую взрывной волной выбросило из зала, но она вернулась обратно через окно к своим родным.

"Попробуйте не просто помнить, а прочувствовать своим сердцем то, что пришлось пережить заложникам двадцать один год назад. Каждый из них совершил подвиг, и их мужество должно стать для вас примером", — подчеркнул он.

Студенты признались, что встреча произвела на них сильное впечатление. "Очень яркий рассказ, особенно ценно, что он прозвучал от очевидца. Запомнилась история про девочку, которая вернулась в школу, и про учителя физкультуры, который бросился на террориста, чтобы спасти детей", — поделился первокурсник Максим Федоров.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных