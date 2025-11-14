Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Нижегородские соцучастковые провели мастер-классы в поддержку СВО

14 ноября 2025 10:38 Общество
Нижегородские соцучастковые провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей

Фото: организаторы проекта "Социальный участковый"

В Нижегородской области прошла масштабная акция в поддержку участников специальной военной операции. Активисты проекта "Социальные участковые" организовали мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей. Мероприятия прошли 13 ноября сразу на 14 площадках Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса и Богородска.

Больше 300 человек собрались в молодёжных и соседских центрах. Участники учились плести сети и делать свечи. Для проведения акции были закуплены необходимые материалы: 250 килограммов парафина и 600 жестяных банок для свечей, а также 20 рулонов спанбонда по 500 метров каждый — этого хватило на изготовление почти 10 тысяч лент для маскировочных сетей.

Социальный участковый из Приокского района Маргарита Шацкая рассказала, что такая помощь бойцам особенно важна. Сети и свечи быстро изнашиваются — горят, рвутся, остаются на позициях. Поэтому важно постоянно пополнять запасы. Среди участников были как постоянные волонтёры, так и новички. 

В Приокском районе к акции присоединился ветеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов. Он вместе с другими волонтёрами делал окопные свечи и делился опытом. 

"Окопные свечи помогают не только согреться, но и приготовить еду. Я сам находился "за ленточкой" и знаю, как они нас выручали, поэтому такие акции очень важны. Сейчас идёт война дронов и нашим бойцам нужна защита от них, хорошая маскировка. Чем больше сетей мы будем делать и поставлять в зону СВО, тем больше жизней наших бойцов мы убережём", - отметил он.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов сообщил, что все изготовленные свечи и сети отправятся бойцам уже в ближайший месяц. Гуманитарные грузы в зону СВО отправляются регулярно с самого начала операции. А социальные участковые вовлекают в помощь всё больше добровольцев, потому что поддержка участников СВО и их семей является одним из приоритетов проекта.

Ранее сообщалось, что жители Приокского района Нижнего Новгорода благоустроили территории школ с помощью соцучастковых.

