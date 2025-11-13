Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Роман Пермяков впервые в России отчитался о работе при помощи нейросети

13 ноября 2025 10:12 Общество
Роман Пермяков впервые в России представил отчет о работе с помощью нейросети

Фото: соцсети Романа Пермякова

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков опубликовал отчет о своей деятельности за 2025 год, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Пермякова, подготовку документа он поручил своему AI-помощнику, сформулировав соответствующий запрос нейросети. Такой шаг он объяснил стремлением рационально использовать рабочее время и сосредоточиться на ключевых задачах.

"У общественников, как известно, нет помощников, но если продвигаешь идеи технологичности и эффективности, нужно быть последовательным. Читал и плакал — сколько всего удалось реализовать за год, и насколько продвинулись нейросети. Так ведь и правда скоро начнут заменять живых коллег", - с иронией отметил заместитель председателя Общественной палаты.

Пермяков утверждает, что его отчет стал первым в стране документом подобного рода, подготовленным исключительно нейросетью.

В отчете упоминается и НИА "Нижний Новгород", которое неоднократно освещало волонтерскую деятельность Пермякова. В частности, в 2025 году он организовывал гуманитарные миссии на Донбасс. Так, в преддверии Дня народного единства 4 ноября зампред Общественной палаты курировал отправку крупного гуманитарного груза в зону СВО.

Также в течение года Пермяков участвовал в просветительских проектах "Знание.Герои" и "Знание.Государство", где делился личным опытом волонтерской работы.

В июне 2025 года он представил аналитический разбор выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Этот материал был подготовлен для Экспертного института социальных исследований.

Кроме того, Пермяков координировал внедрение одной из самых технологически продвинутых систем общественного мониторинга в стране. Благодаря этому, как отмечается в отчете, удалось повысить уровень доверия граждан к избирательным процессам.

Ранее сообщалось, что Роман Пермяков назвал систему мониторинга выборов в Нижегородской области одной из самых прогрессивных.

Теги:
Выборы Роман Пермяков СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных