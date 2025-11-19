Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Комитет ЗСНО поддержал механизм признания квартиры пустующей

19 ноября 2025 18:11 Общество
Комитет ЗСНО поддержал механизм признания квартиры пустующей

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области депутаты одобрили инициативу, направленную на упорядочение статуса нежилых помещений в многоквартирных домах. Речь идет о поддержке федерального законопроекта № 1026245-8, который предлагает ввести процедуру признания жилого помещения пустующим.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается установить механизм, аналогичный тому, что применяется при признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Это позволит наделить муниципалитеты правом официально фиксировать факт отсутствия жильцов и при необходимости принимать меры по управлению такими помещениями.

Решение о признании квартиры пустующей будет принимать специальная комиссия, формируемая органом местного самоуправления. Для этого необходимо соответствие хотя бы двум из следующих критериев:

- наличие задолженности за коммунальные услуги сроком более года;
- наличие долгов по имущественному налогу и начисленным пеням за два налоговых периода и более;
- отсутствие изменений в показаниях приборов учета электроэнергии и воды в течение более года;
- визуальные признаки длительного отсутствия жильцов: выбитые окна, отсутствие отопительных приборов, неисправная входная дверь и прочее.

Как отметил председатель профильного комитета Владимир Беспалов, проблема особенно актуальна для северных районов Нижегородской области, где наблюдаются случаи, когда в домах остаются лишь отдельные заселенные квартиры.

Он привел пример из села Кузьмияр, где в двухэтажном деревянном доме из пяти квартир лишь две обитаемы. Остальные — заброшены, с выбитыми стеклами, и жильцы вынуждены самостоятельно утеплять стены, чтобы не замерзнуть.

Депутат Николай Упирвицкий подчеркнул, что подобные помещения не только портят внешний вид домов, но и создают неудобства для соседей. Он призвал управляющие компании активнее включаться в решение этой проблемы, используя все доступные инструменты.

В то же время парламентарии обратили внимание на недостаточную проработку законопроекта. В частности, в тексте прописаны последствия для нанимателей, однако отсутствуют прямые ссылки на статьи Жилищного кодекса, которые бы определяли порядок изъятия пустующих помещений у собственников.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении в Госдуме России.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила дополнительные 1,9 миллиарда рублей на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья.

