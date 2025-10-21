Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 октября 2025 18:48Многоэтажку за 1,5 млрд рублей построят в Сормове для расселения аварийного жилья
21 октября 2025 17:34Промышленный экспорт обсудили на заседании комиссий Госсовета
21 октября 2025 16:31Внедрение бережливых технологий увеличило выработку нижегородского завода
21 октября 2025 16:24В Нижнем Новгороде начнут готовить специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по новым программам
21 октября 2025 15:45Закупку на строительство корпуса школы №103 в Печерах приостановили по жалобе
21 октября 2025 14:50Почти 15 тысяч нижегородцев побывали в колледжах и техникумах "Профессионалитета" в Единый день открытых дверей
21 октября 2025 13:08Свыше 500 участников собрал VI Международный форум внешнеэкономической деятельности в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 13:08Развитие общества и экономики обсудили на ЭКГ-форуме в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 11:27Налогообложение для бизнеса предложили упростить в Нижегородской области
21 октября 2025 10:57Нижегородская область заключила пятое региональное соглашение с Узбекистаном
Экономика

Многоэтажку за 1,5 млрд рублей построят в Сормове для расселения аварийного жилья

21 октября 2025 18:48 Экономика
Многоэтажку построят в Сормове для расселения аварийного жилья за 1,5 млрд рублей

В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится еще один жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья. Объект построят в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Рабфаковской и Болотной. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла 1,49 млрд рублей. Победитель конкурса, название которого пока не раскрыто, предложил выполнить работы за 1,48 млрд рублей — почти на 15 млн меньше стартовой цены. Заявки подали два участника, однако одна из них была отклонена из-за несоответствия требованиям.

В новом 10-этажном доме общей площадью 21 тысяча квадратных метров планируется разместить 280 квартир — от однокомнатных до четырёхкомнатных. На первом этаже предусмотрено жильё для маломобильных граждан, а также встроенные офисные помещения.

Проектная стадия должна быть завершена к середине 2026 года, включая получение всех необходимых разрешений. Строительные работы планируется начать в августе 2026 года, а завершить — в октябре 2027-го.

Отметим, что в настоящее время в Нижнем Новгороде уже возводятся три дома для переселенцев, в том числе на улице Зайцева в том же Сормовском районе.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила дополнительные 1,9 миллиарда рублей на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 11:14Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке
28 августа 2025 14:59Более 700 нижегородцев переехали из аварийного жилья в 2025 году
24 июля 2025 07:00Проект дома для переселенцев на Автозаводе одобрила госэкспертиза
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных