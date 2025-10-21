Многоэтажку за 1,5 млрд рублей построят в Сормове для расселения аварийного жилья Экономика

В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится еще один жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья. Объект построят в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Рабфаковской и Болотной. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла 1,49 млрд рублей. Победитель конкурса, название которого пока не раскрыто, предложил выполнить работы за 1,48 млрд рублей — почти на 15 млн меньше стартовой цены. Заявки подали два участника, однако одна из них была отклонена из-за несоответствия требованиям.

В новом 10-этажном доме общей площадью 21 тысяча квадратных метров планируется разместить 280 квартир — от однокомнатных до четырёхкомнатных. На первом этаже предусмотрено жильё для маломобильных граждан, а также встроенные офисные помещения.

Проектная стадия должна быть завершена к середине 2026 года, включая получение всех необходимых разрешений. Строительные работы планируется начать в августе 2026 года, а завершить — в октябре 2027-го.

Отметим, что в настоящее время в Нижнем Новгороде уже возводятся три дома для переселенцев, в том числе на улице Зайцева в том же Сормовском районе.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила дополнительные 1,9 миллиарда рублей на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья.