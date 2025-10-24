Названы районы-лидеры по вводу жилья в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

По итогам девяти месяцев 2025 года лидерами по вводу жилья в Нижегородской области стали Нижний Новгород, Кстовский и Богородский муниципальные округа. Промежуточные результаты реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели в министерстве строительства Нижегородской области.

С января по сентябрь текущего года на территории этих муниципальных образований введено в эксплуатацию 739,3 тыс. кв. м - это 59% от общего объема ввода жилья в регионе.

Лидер по вводу жилья - Нижний Новгород с показателем 447,8 тыс. кв. метров, на втором месте – Кстовский муниципальный округ с объемом ввода жилья 178,7 тыс. кв. м. Богородский муниципальный округ занимает третью строчку: за отчетный период на территории муниципалитета введено в эксплуатацию 112,8 тыс. кв. м.

«В этом году федеральным проектом для Нижегородской области установлен план по вводу 1 728 тыс. кв. метров жилья. Выполнение этого показателя достигается благодаря совместной системной работе правительства региона и органов муниципального управления. Важным фактором для обеспечения необходимых объемов ввода жилья в том числе становится комплекс мероприятий по повышению доступности и эффективности процедур по выдаче разрешительной документации как на строительство, так и на ввод объектов в эксплуатацию», - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Напомним, что Минстрой Нижегородской области уполномочен на выдачу разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилой (кроме ИЖС) и нежилой недвижимости на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также Кстовского и Богородского муниципальных округов Нижегородской области.

Застройщики Нижегородской области могут получить разрешение на строительство и разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде.

Подать заявление на оказание госуслуг министерства и получить их результат возможно посредством «Личного кабинета застройщика» на базе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Разрешительную документацию также можно получить на портале «Госуслуги». В обоих случаях потребуется только авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, что с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».