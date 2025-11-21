70 педагогов нижегородских вузов получили награды за профессиональные достижения в День преподавателя высшей школы Общество

Фото: Александр Воложанин

В День преподавателя высшей школы, 19 ноября, 70 педагогов нижегородских вузов получили региональные награды за профессиональные достижения. В этом году праздник отмечался в стране в пятый раз. Торжественное мероприятие, посвященное знаковой дате, прошло на площадке центра специальных проектов «Платформа» в Нижнем Новгороде.

«В нашем регионе трудится более пяти тысяч преподавателей высшей школы, их знания перенимают свыше ста тысяч студентов. Это огромный труд и преданность своему призванию. Наши учёные и наше образование ценятся по всему миру! Это результат того, что педагоги не только нацелены на результат, но и сами постоянно учатся, вдохновляя молодое поколение двигаться вперёд в науке», – подчеркнула заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

Любовь Широкова вручила награды губернатора и правительства Нижегородской области 31 сотруднику из числа профессорско-преподавательского состава вузов региона. Это педагоги, которые продемонстрировали высокие результаты работы по итогам прошедшего учебного года.

Почетную грамоту губернатора Нижегородской области получили два преподавателя, почетный диплом губернатора – еще пять педагогов.

За многолетнюю добросовестную работу в сфере образования, достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности и значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров девяти преподавателям была вручена благодарность губернатора Нижегородской области. Ещё двенадцать педагогов получили благодарственные письма правительства региона. В свою очередь, почетный диплом «За заслуги в подготовке научно-педагогических и научных кадров в Нижегородской области» был присуждён трём специалистам.

Как отметили в областном минобре, еще 39 представителей профессорско-преподавательского состава вузов региона получили почетные грамоты ведомства.

«Очень хорошо, что день преподавателя высшей школы стал самостоятельным праздником. Ведь именно преподаватели передают студентам профессиональные знания и умения. Современный преподаватель вуза обязан быть всегда на одной волне со своими учениками, чтобы студенты проявляли интерес к предмету и добивались успехов», – подчеркнула декан факультета экономики Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Наталия Шмелева.

«Преподаватель современного университета, всегда находясь на гребне волны научных открытий и образовательных инноваций, вдохновляет студентов достигать высот знания и мастерства. Лишь требовательность к качеству преподавания и высокая планка ожиданий способны раскрыть истинный потенциал каждого учащегося, привести к выдающимся результатам», - отметила ведущий научный сотрудник кафедры гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Татьяна Романова.