Экономика

Дерипаска призвал банки прекратить "плакаться" и отстать от маркетплейсов

21 ноября 2025 14:05 Экономика
Дерипаска призвал банки прекратить плакаться и отстать от маркетплейсов

Олег Дерипаска, известный российский бизнесмен, выступил с призывом сохранить скидки на маркетплейсах, подчеркнув их важность для обеспечения доступности товаров для широких слоёв населения. Он также выразил недовольство по поводу жалоб банков на системы лояльности в онлайн-торговле, сообщает 360.ru.

В своём обращении Дерипаска отметил, что вместо того чтобы "плакаться" из-за действия маркетплейсов, банкам следует пересмотреть свои условия кредитования и предложить более выгодные ставки по ипотеке, лизингу, автокредитам и другим финансовым продуктам. По его мнению, такие меры могли бы привлечь больше клиентов и сделать банковские услуги более привлекательными для потребителей.

Он также добавил, что не видит ничего плохого в банках маркетплейсов.

"Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (OZON и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей. Это, безусловно, будет сильным инструментом в борьбе с инфляцией", - подчеркнул бизнесмен.

Недавно стало известно, что пять крупных российских банков предложили запретить использование бонусов и скидок на маркетплейсах. Соответствующее обращение было направлено председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Банки аргументировали свою позицию тем, что скидки и бонусы могут искажать рыночные механизмы и создавать неравные условия для конкуренции.

