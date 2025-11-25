Нижегородские приставы арестовали более 420 тонн пшеницы за долги Происшествия

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

В Краснооктябрьском районе Нижегородской области судебные приставы нашли способ вернуть многомиллионный долг — арестовали почти полтысячи тонн пшеницы, принадлежавшей местной аграрной компании.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону, фирма накопила задолженность по займам на сумму около 3 млн рублей.

В отделение поступило более 130 исполнительных документов о взыскании задолженности по договорам займа, а также свыше 1 млн рублей исполнительских сборов. Несмотря на установленный законом срок, предприятие не предприняло попыток добровольно погасить долг.

В ответ приставы перешли к жестким мерам. Представителю фирмы вручили предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, а также заморозили банковские счета.

При проверке имущественного положения должника на складах предприятия обнаружились 420 тонн зерна. В присутствии понятых пристав составил акт описи и ареста пшеницы. Рыночная стоимость товара превышала 4,1 млн рублей. Представителю компании напомнили, что он имеет право сам продать арестованное имущество.

Долго ждать не пришлось. Уже вскоре после ареста агрофирма подала ходатайство о самостоятельной продаже зерна. Продукция была быстро реализована, а вся сумма долга, включая исполнительский сбор, полностью перечислена.

Ранее сообщалось, что спецтехнику на 30 млн рублей арестовали нижегородской фирмы-должника.