Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 15:28Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 15:16Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском "Лимпопо"
14 октября 2025 15:00Конфискованные автомобили нижегородцев направлены на нужды СВО
14 октября 2025 14:44В нижегородской думе потребовали объяснить причины вони в городе
14 октября 2025 14:11Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных
14 октября 2025 13:45Более 100 км теплотрасс обновили в Нижнем Новгороде в 2025 году
14 октября 2025 12:59Подготовку коммунальных служб к снегопадам обсудили в думе Нижнего Новгорода
14 октября 2025 11:51"Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"
14 октября 2025 11:46"Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество
14 октября 2025 11:36Нижегородцам назвали признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
Общество

Конфискованные автомобили нижегородцев направлены на нужды СВО

14 октября 2025 15:00 Общество
Конфискованные автомобили нижегородцев направлены на нужды СВО

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде судебные приставы передали Министерству обороны России три автомобиля, которые ранее были конфискованы у нарушителей закона. Теперь эти машины будут использоваться для нужд специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Два из них — легковой Mercedes-Benz и грузовик "Валдай" — принадлежали водителям, которых неоднократно ловили за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Оба уже привлекались к административной ответственности, а затем и к уголовной, по статье о повторном пьяном вождении.

Суд признал их виновными, а автомобили постановил изъять в пользу государства.

Третья машина, внедорожник Mitsubishi, ранее принадлежала 37-летнему жителю Нижегородской области. Его осудили за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Суд признал автомобиль орудием преступления и постановил конфисковать его.

Внедорожник также был арестован и передан Министерству обороны.

Все три автомобиля отправлены в распоряжение военных, где смогут пригодиться в решении текущих задач в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что машину нижегородца с сотней нарушений арестовали после проверки на трассе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили СВО ФССП
Поделиться:
Новости по теме
21 сентября 2025 12:51Рекордную задолженность по алиментам выявили в Нижегородской области
20 сентября 2025 14:25Конфискованный у пьяного водителя "УАЗ Патриот" передали на нужды СВО
19 сентября 2025 11:11Более миллиона рублей долга за хлеб взыскали с нижегородского предпринимателя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных