Конфискованные автомобили нижегородцев направлены на нужды СВО

В Нижнем Новгороде судебные приставы передали Министерству обороны России три автомобиля, которые ранее были конфискованы у нарушителей закона. Теперь эти машины будут использоваться для нужд специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
Два из них — легковой Mercedes-Benz и грузовик "Валдай" — принадлежали водителям, которых неоднократно ловили за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Оба уже привлекались к административной ответственности, а затем и к уголовной, по статье о повторном пьяном вождении.
Суд признал их виновными, а автомобили постановил изъять в пользу государства.
Третья машина, внедорожник Mitsubishi, ранее принадлежала 37-летнему жителю Нижегородской области. Его осудили за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Суд признал автомобиль орудием преступления и постановил конфисковать его.
Внедорожник также был арестован и передан Министерству обороны.
Все три автомобиля отправлены в распоряжение военных, где смогут пригодиться в решении текущих задач в зоне СВО.
