Нижегородские водоканалы задолжали за электричество почти 133 000 000 рублей

Водоснабжающие предприятия Нижегородской области накопили серьёзные долги за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе "ТНС энерго НН".
По данным на 1 октября 2025 года, просроченные платежи числятся у 17 водоканалов. Общая сумма долгов составляет почти 133 миллиона рублей.
Лидерами по задолженностям стали МУП "Юго-запад" из Починковского округа — 17,5 миллиона рублей, а также МУП "Коммунресурс" из Краснобаковского округа — 10 миллионов.
Поставщик электроэнергии пригрозил жесткими мерами вплоть до ограничения подачи электричества и обращения в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что "ТНС энерго НН" добилось взыскания убытков с ряда предприятий-должников.
