Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей Экономика

Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия активно пытается вернуть деньги от предприятий, которые задолжали за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма долгов превышает 123 млн рублей.

С начала текущего года в арбитражные суды Нижегородской области и Республики Мордовия было подано 23 исковых заявления. Основными должниками выступают предприятия жилищно-коммунального хозяйства и водопроводно-канализационного сектора.

Недавно суд вынес три решения, по которым предприятия должны выплатить более 32 миллионов рублей долга и ещё свыше 12 миллионов рублей пени.

Особое внимание уделяется случаям, когда предприятия без объективных причин снижают суммы платы за НВОС более чем на 30% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В таких ситуациях Росприроднадзор проводит проверки и при выявлении нарушений применяет административные меры.

С начала года Росприроднадзор уже оштрафовал компании на общую сумму около 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предприятиям доначислили суммы, которые они обязаны перечислить в бюджет.

Ранее сообщалось, что мэрии Нижнего Новгорода вынесли представление из-за нарушений на станции аэрации.