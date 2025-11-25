Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Экономика

Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей

25 ноября 2025 12:40 Экономика
Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей

Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия активно пытается вернуть деньги от предприятий, которые задолжали за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма долгов превышает 123 млн рублей.

С начала текущего года в арбитражные суды Нижегородской области и Республики Мордовия было подано 23 исковых заявления. Основными должниками выступают предприятия жилищно-коммунального хозяйства и водопроводно-канализационного сектора.

Недавно суд вынес три решения, по которым предприятия должны выплатить более 32 миллионов рублей долга и ещё свыше 12 миллионов рублей пени.

Особое внимание уделяется случаям, когда предприятия без объективных причин снижают суммы платы за НВОС более чем на 30% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В таких ситуациях Росприроднадзор проводит проверки и при выявлении нарушений применяет административные меры.

С начала года Росприроднадзор уже оштрафовал компании на общую сумму около 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предприятиям доначислили суммы, которые они обязаны перечислить в бюджет.

Ранее сообщалось, что мэрии Нижнего Новгорода вынесли представление из-за нарушений на станции аэрации.

Теги:
Долги Росприроднадзор Экология
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных