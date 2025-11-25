Станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал сроки строительства новых станций метро в центре Нижнего Новгорода — "Сенная" и "Свобода". Вопрос об этом прозвучал в ходе прямой линии с главой региона, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Никитин напомнил, что строительство станции "Стрелка" заняло около пяти лет — с октября 2013 года по май-июнь 2018-го, при этом на декабрь 2017 года отставание от графика составляло 280 дней. Станция "Горьковская" строилась еще дольше — с августа 2007 года по ноябрь 2012 года, то есть 5,5 года.

По словам губернатора, в среднем строительство метро в Москве и Санкт-Петербурге занимает от 4 до 6 лет, в зависимости от сложности проектирования и других факторов. При этом Никитин подчеркнул, что условия в центре Нижнего Новгорода особенно сложные.

Он отметил, что подземные работы проходят под объектами культурного наследия и историческими зданиями, в зоне с высокой плотностью хаотично проложенных коммуникаций, часть из которых не отображена на картах. По его словам, строительство метро в таких условиях — это "особый вид искусства и особый вызов".

Проектирование станций включает 14 этапов. Работы по подготовке территории начались весной 2022 года, а завершение первых проектных разделов состоялось в конце 2022 — начале 2023 года.

"Мы где-то 2,5 года находимся в этом проекте. Объективно, еще два года если мы будем строить и уложимся в этот период, это будет нормальный срок строительства метрополитена", - сказал глава региона.

Глеб Никитин добавил, что при благоприятном развитии событий строительство тоннелей, путей и станционных комплексов завершится в 2026 году. После этого начнется внутренняя отделка, которую планируют закончить к середине 2027 года. По его словам, в конце декабря тоннеле проходческий щит должен выйти на станции "Свобода" в конце декабря.

"Это будет уже два тоннеля от "Сенной" до "Свободы" и далее надо будет заходить со стороны станции "Горького" и идти заканчивать вторую часть тоннеля. Мы строим две станции, и это большой прорыв для нижегородского метрополитена", - сказал он.

Губернатор также добавил, что регион намеренно устанавливает сжатые сроки, чтобы подрядчики не теряли темп.

"Мы всегда по всем проектам находимся в определённой ловушке — заявляем сжатые сроки, чтобы заказчики и подрядчики не расслаблялись", - сказал он.

Ранее сообщалось, что государственная экспертиза одобрила очередной проект этапа продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде.