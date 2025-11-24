Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Как продвигается строительство метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде

24 ноября 2025 12:16 Общество
Как продвигается строительство метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается активная фаза строительства новой станции метро на площади Свободы. Власти города поделились свежими подробностями о ходе работ, ответив на вопрос нижегородки в социальной сети. Она поинтересовалась у мэрии сроками открытия станции на площади Свободы.

Как сообщили в администрации, проект реализуется в 14 этапов. На сегодняшний день завершено строительство левого перегонного тоннеля длиной 1491 метр, соединяющего площадь Свободы и Сенную. Правый тоннель уже проложен на тысячу метров и продолжает строиться.

Параллельно в районах будущих станций на площади Свободы и Сенной ведутся работы по укреплению грунта. Это необходимо для обеспечения безопасности и устойчивости подземных сооружений.

На улице Родионова готовятся к созданию оборотных тупиков — ключевого элемента инфраструктуры метрополитена. Сейчас там готовится к открытию временная объездная дорога, после чего начнётся монтаж новых ограждений.

В мэрии отметили, что в 2026 году на площадках станций планируется завершить основные строительные и монтажные работы: будут возведены постоянные конструктивные элементы, уложены рельсы в тоннелях, смонтировано оборудование, а также начнётся внутренняя отделка помещений.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти направят почти 774 млн рублей выделят на обустройство станции метро "Площадь Свободы".

Напомним также, что 52 млн рублей выделили на работы для продления метро в Сормовский район Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

