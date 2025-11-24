Госэкспертиза одобрила еще один этап продления Автозаводской линии метро Общество

Фото: Кира Мишина

Государственная экспертиза утвердила проект этапа продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет об участке от тупиков за станцией "Горьковская" до будущей станции "Сенная" (этап 2.6). Экспертиза охватывала инженерные изыскания и проектную документацию.

Положительное заключение было выдано 24 ноября 2025 года Федеральным автономным учреждением "Главгосэкспертиза России". Застройщиком выступает МКУ "ГУММиД". Разработкой проекта занимались сразу несколько организаций, среди которых АО "Моспромпроект", ООО "Нижегородстройизыскания", АО "Ленметрогипротранс", а также ряд научно-исследовательских и инженерных центров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что проект реализуется в 14 этапов. На сегодняшний день завершено строительство левого перегонного тоннеля длиной 1491 метр, соединяющего площадь Свободы и Сенную. Во втором тоннеле щит "Владимир" уже прошел тысячу метров. Параллельно ведутся работы по укреплению грунта в районах будущих станций на площади Свободы и Сенной.

На улице Родионова готовятся к созданию оборотных тупиков. В настоящее время там завершается обустройство временной объездной дороги.

Планируется, что новые станции метро в центре Нижнего Новгорода достроят к 2027 году.