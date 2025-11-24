Время работы нижегородского метро продлят с 3 декабря Общество

С 3 декабря в Нижнем Новгороде изменяется график отправления последних поездов метро. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Нововведение связано с запуском вечернего рейса двухэтажного поезда "Буревестник", курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой. Теперь станции будут работать дольше, чтобы пассажиры, прибывающие на "Буревестнике", могли без труда добраться до дома.

По будням поезда станут отправляться позже обычного:

со станции "Горьковская" — в 00:23,

с "Парка культуры" — в 00:13,

со "Стрелки" и "Буревестника" — в 00:28.

Все они прибывают на станцию "Московская" в интервале с 00:27 до 00:34.

В выходные дни расписание будет немного другим:

с "Горьковской" — 00:22,

с "Парк культуры" — 00:09,

со "Стрелки" — 00:25,

с "Буревестника" — 00:24.

Время прибытия на "Московскую" — от 00:26 до 00:30.

Напомним, стоимость проезда в нижегородском метрополитене повысили до 40 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" достигает почти 13 тысяч рублей.