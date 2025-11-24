Время работы нижегородского метро продлят с 3 декабря

С 3 декабря в Нижнем Новгороде изменяется график отправления последних поездов метро. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".
Нововведение связано с запуском вечернего рейса двухэтажного поезда "Буревестник", курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой. Теперь станции будут работать дольше, чтобы пассажиры, прибывающие на "Буревестнике", могли без труда добраться до дома.
По будням поезда станут отправляться позже обычного:
Все они прибывают на станцию "Московская" в интервале с 00:27 до 00:34.
В выходные дни расписание будет немного другим:
Время прибытия на "Московскую" — от 00:26 до 00:30.
Напомним, стоимость проезда в нижегородском метрополитене повысили до 40 рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость билетов на двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" достигает почти 13 тысяч рублей.
